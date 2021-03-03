Протяженность горнолыжных трасс на алтайском курорте "Манжерок" увеличат в четыре раза

БАРНАУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Общую протяженность трасс на горонолыжном курорте (ГЛК) "Манжерок" в Республике Алтай увеличат почти в четыре раза - на 22 км. Об этом сообщил гендиректор ООО "Всесезонный курорт "Манжерок" Владимир Щербинин на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с представителями турбизнеса в Горно-Алтайске.

"Главной достопримечательностью любого горнолыжного курорта, конечно, являются его горнолыжные трассы. На сегодняшний день мы уже увеличили протяженность горнолыжных трасс с 1,5 тыс. до 8,5 тыс. метров. В будущем планируем увеличить их в четыре раза - еще на 22 км общей протяженности. Также планируем построить еще четыре новых, современных подъемника и все трассы оснастить современной системой механического снижения. Для VIP-гостей мы также планируем строительство вилл на вершине горы Синюха с большим термальным комплексом, банным комплексом, рестораном. Все это потребует немалых вложений: на сегодняшний день курорту уже выделено более 4,5 млрд рублей на реализацию первого этапа", - сказал Щербинин.

По его словам, в настоящее время ГЛК располагает 8,5 км горнолыжных трасс, его вместимость составляет около 1,5 тыс. человек. По завершении первой очереди протяженность трасс поставит 18,4 км, а вместимость - 5 тыс. человек. По итогам реализации проекта общая протяженность горнолыжных трасс составит 29,8 км, вместимость - 6 тыс. 730 человек.

"В 2017 году курорт посетило 73 тыс. человек, в прошлом году их было уже 282 тыс. И это с учетом того, что курорт не работал более трех с половиной месяцев по известным причинам. На все улучшения курорта уже проинвестировано более 2,5 млрд рублей. <…> На сегодняшний день территория курорта - более 400 га. В будущем территория увеличится еще на 700 га и будет составлять чуть меньше 1,5 тыс. га. Уже сейчас начаты работы по реализации первого этапа концепции развития курорта. В него входит строительство нового гостиничного комплекса площадью более 50 тыс. кв. м. Там будут размещены 300 номеров, большой конференц-зал, два малых зала, несколько ресторанов, спа-зона с бассейном, сервисный центр, спортивный зал, детские игровые зоны, смотровые площадки", - отметил Щербинин.

В пиковые дни 2020 года курорт ежесуточно посещали не менее 2 тыс. человек. Всего "Манжерок" в прошлом году посетили 282 тыс. гостей, что составляет 15% от общего турпотока региона.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года на ГЛК "Манжерок" в Республике Алтай запустили ленточный подъемник - траволатор стоимостью около 40 млн рублей и общей протяженностью 270 метров. Это самый длинный ленточный подъемник в России.