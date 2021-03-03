В НОВАТ назначили нового руководителя балетной труппы

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Новым руководителем балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) стал народный артист России Фарух Рузиматов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе НОВАТа со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Кехмана.

"Представлять Фаруха Рузиматова не нужно - его известность распространяется далеко за пределы балетного мира. Во главе нашей труппы встанет человек с глубоким пониманием классического балета, обладающий особым чувством стиля и профессиональной интуицией. Исходя из опыта нашей совместной работы, я уверен, что коллектив ждет интересная и плодотворная творческая деятельность", - сказал Кехман.

По информации пресс-службы, в 2016 году состоялась первая встреча Рузиматова с труппой Новосибирского театра оперы и балета - на сцене НОВАТа состоялась премьера балета "Корсар" в редакции Фаруха Рузиматова.

Фарух Рузиматов родился 26 июня 1963 года. Окончил Академию Русского балета имени Вагановой. С 1981 по 2007 год танцевал в Мариинском театре. В 1990-1991 годы сотрудничал с American Ballet Theatre в качестве приглашенного солиста. C 2007 по 2009 год занимал пост художественного руководителя балета Михайловского театра. В 2014-2015 годах возглавлял балетную труппу Ростовского государственного музыкального театра. За время своей артистической карьеры станцевал ведущие партии в главных спектаклях классического репертуара, в том числе Альберта в "Жизели", Солора в "Баядерке", Али в "Корсаре", Принца Дезире в "Спящей красавице".

Ранее на место руководителя балетной труппы НОВАТа была приглашена народная артистка Грузинской ССР, народная артистка России Нина Ананиашвили. Однако в январе театр расторг с ней контракт. Как сообщала пресс-служба театра, решение принято по соглашению сторон после переговоров Кехмана с Ананиашвили.