Виновников инцидента с высадкой пассажиров в сугробы на Алтае привлекли к ответственности

БАРНАУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудников Алтайского управления Западно-Сибирской железной дороги привлекли к дисциплинарной ответственности после высадки пассажиров поезда, следующего из Адлера в Барнаул, в сугробы. Об этом сообщает в среду РЖД в своем официальном Telegram-канале.

"1 марта на станции Алтайская нескольким пассажирам пришлось выбираться из поезда через сугробы. Эта платформа рассчитана на 11 вагонов, а поезд №139 Адлер - Барнаул состоял из 15 вагонов. В подобных ситуациях проводники открывают для пассажиров двери только тех вагонов, которые выходят на платформу, о чем своевременно информируют путешественников и помогают им пройти в соседние вагоны. В данном случае этого не было сделано. Провели служебную проверку, виновники инцидента привлечены к дисциплинарной ответственности. Для исключения подобных случаев работники поездных бригад дополнительно проинструктированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания принесла извинения всем четырем пассажирам поезда, которые были вынуждены пробираться от поезда с чемоданами по сугробам. В качестве компенсации им будут начислены по 7 тыс. баллов программы лояльности "РЖД Бонус".

Накануне сообщалось, что Алтайское управление Западно-Сибирской железной дороги инициировало проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором видно, что пассажиров на алтайской станции высаживают в сугробы. Инцидентом заинтересовалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая также организовала проверку информации.

В Алтайском крае 1 и 2 марта сохранялась сложная обстановка на дорогах из-за метелей. В регионе за сутки выпало почти 80% месячной нормы осадков. Проезд был затруднен почти к 150 муниципалитетам.