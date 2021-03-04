Экс-директора омского ЛВЗ "Оша" осудили за неуплату 1,1 млрд рублей налогов

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Омский суд признал виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,1 млрд рублей бывшего генерального директора омского ликеро-водочного завода "Оша" Андрея Аверченко, который уже был приговорен к трем годам колонии за сокрытие более 300 млн рублей налогов. Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области, по совокупности преступлений Аверченко назначено наказание в виде пяти с половиной лет в исправительной колонии общего режима.

"Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По совокупности преступлений окончательно Аверченко назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказали в прокуратуре.

Суд установил, что в период с 2014 по 2015 год Аверченко разработал схему по сокрытию выручки предприятия от производства около 53 млн литров алкогольной продукции, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме подлежащих уплате налогов. В результате компания недоплатила более 1,1 млрд рублей налогов на добавленную стоимость и акцизов. В ходе следствия были установлены все покупатели неучтенной продукции, на имущество предприятия (объекты недвижимости и оборудование общей стоимостью 1,2 млрд рублей) наложен арест.

Ранее Аверченко уже был приговорен к трем годам исправительной колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Суд также удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании солидарно с Аверченко и возглавляемой им организации более 262 млн из 300 млн рублей нанесенного государству вреда. Около 40 млн рублей было ими выплачено ранее.

В августе 2019 года в отношении некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков Омской области была введена процедура банкротства по иску Федеральной налоговой службы, которая требовала от завода уплаты более 474,9 млн рублей. В январе 2020 года предприятие было признано банкротом, был назначен арбитражный управляющий. Позднее налоговое ведомство выдвинуло требование об уплате еще более 1 млрд рублей налогов, которые были доначислены по итогам налоговой проверки.