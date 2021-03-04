СК начал проверку ДТП с участием депутата, сбившего под Красноярском двух женщин

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку ДТП с участием депутата Первоманского сельсовета в Красноярском крае, по предварительным данным, сбившего двух женщин. Одна из пострадавших умерла в больнице, сообщили в четверг журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК, ДТП произошло 17 февраля возле поселка Ручейки в Манском районе края.

"Проводится проверка. По предварительным данным, <...> депутат Первоманского сельского совета, управляя автомобилем ВАЗ-21150, допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые с различными травмами были доставлены в больницу, через несколько дней 52-летняя женщина скончалась", - сообщили в СК.

Назначены ряд экспертиз, изъят автомобиль, получены видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС, опрашиваются свидетели.

Сообщается, что следственными органами принимаются все меры для устранения противоречий по обстоятельствам ДТП с целью установления истинной картины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.