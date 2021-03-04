Алтайский край рассчитывает на федеральную поддержку при возведении защитных дамб

БАРНАУЛ, 4 марта. /ТАСС./ Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил поддержки федеральных властей в реализации ряда важнейших для развития региона проектов на общую сумму порядка 14,5 млрд рублей. Среди них - строительство защитных дамб в Краснощеково, хирургического корпуса онкоцентра и взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула.

"Мы сформулировали несколько просьб, с которыми я обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Среди них есть село Краснощеково, где нужен комплекс дамб протяженностью 6 км. Цена вопроса - 500 млн рублей, но это позволит защитить около 1,5 тыс. человек и имущество на общую сумму 1 млрд рублей во время паводка. Строительство можно было бы начать уже в 2022-2023 годах, мы разрабатываем проектно-сметную документацию", - сказал Томенко в четверг на пресс-конференции по итогам рабочего визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина на Алтай.

Другим важным вопросом, в котором краю необходима поддержка, губернатор назвал строительство хирургического корпуса для онкоцентра в Барнауле.

"Важной проблемой для края, учитывая его демографию, возрастной состав населения, является уровень заболеваемости по онкологии. Более 10 тыс. онкобольных вновь выявляется каждый год. Это требует, в том числе оперативного лечения, проведения операций. Здесь существует явный дефицит, ведь часть операций делается в старом корпусе онкодиспансера 1969 года постройки. Отдельного хирургического корпуса у онкоцентра не было никогда. Цены вопроса - около 4 млрд рублей", - заявил Томенко.

По его словам, в новом учреждении необходимо предусмотреть не только операционные блоки, но и палаты реанимации. На строительство хирургического корпуса понадобится три года, к 2025 году он смог бы начать работу.

Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость переноса на более ранние сроки работ по реконструкции и строительству взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула, которые должны начаться в 2025 году. Аэродром был построен в 1967 году, а последний капитальный ремонт там провели в 1997 году. По словам Томенко, на федеральном уровне необходимо рассмотреть вопрос о проектировании строительства новой ВПП уже в 2021 году. Проект потребует не менее 10 млрд рублей вложений.