В Омской области от птичьего гриппа привьют 3 млн голов домашней птицы

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Омской области, в 16 районах которой в 2020 году были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, привьют в текущем году от этого заболевания 3 млн голов домашней птицы во всех районах региона. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.

"Мы будем вакцинировать все поголовье в ЛПХ, КФХ (личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах - прим. ТАСС), у ИП и в птицеводческих хозяйствах, где выгульное содержание птицы. Мы посчитали, всего нам необходимо за год 3 млн доз вакцины. Минсельхоз РФ нам согласовал вакцинацию во всех 32 районах Омской области, не только на территории угрожаемых зон", - сказал Плащенко.

Он пояснил, что основная задача ветеринаров - провести вакцинацию до прилета перелетных птиц, которые в прошлом году стали источником заражения домашней птицы. "Вторая задача - бороться с выгульным содержанием птицы", - рассказал руководитель управления. Первая партия вакцины на 350 тыс. голов прибудет уже до конца марта. "Работу по вакцинации необходимо проводить весной, когда все начинают закупать молодняк птицы, - добавил Плащенко. - Осенью поголовье домашней птицы значительно сокращается, на зиму в основном оставляют птицу яичного направления".

В Минсельхозе ТАСС рассказали, что владельцы тех хозяйств, где были вспышки этого заболевания, могут снова заводить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм. Особенно важно придерживаться безвыгульного содержания птицы, так как заражение в основном происходит от диких сородичей на прудах и озерах.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа 2020 года в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в 29 поселениях 16 районов области, а также на Иртышской птицефабрике, где было уничтожено почти 1,5 млн голов птиц. В настоящий момент на территории региона не осталось действующих очагов птичьего гриппа.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается.