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В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя 8 марта

Ограничение не будет действовать на предприятиях общественного питания

ТАСС, 5 марта. Власти Кызыла ввели запрет на розничную продажу алкоголя 8 марта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городской администрации.

"При проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня - 8 марта, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города 8 марта 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что руководителям предприятий общепита настоятельно рекомендуют в день праздника снять с реализации алкогольную продукцию. Гражданам запрещено проносить алкогольные напитки на праздничные мероприятия.

За соблюдением введенного запрета будут следить сотрудники полиции.

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