Суд в Новосибирске отправил под домашний арест двух авиадебоширов, напавших на полицейских

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отправил под домашний арест двух авиадебоширов, напавших на полицейских в аэропорту, отменив решение Обского городского суда об отказе помещать их под стражу. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Новосибирский областной суд отменил решение Обского городского суда Новосибирской области и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста до окончания производства предварительного следствия", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что они обвиняются в оскорблении (статья 319 УК РФ), а также в применении насилия (статья 318 УК РФ) в отношении представителей власти.

Утром 23 февраля обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна сообщения Новосибирск - Москва, которое находилось на стоянке в аэропорту Толмачево, высказывали в адрес окружающих лиц нецензурные выражения. Члены экипажа пытались пресечь их действия, но те отказались добровольно покидать воздушное судно, после чего экипаж вызвал сотрудников полиции. Мужчины оказали полицейским сопротивление, применив насилие. А после того, как были доставлены в дежурную часть, продолжили оскорбление сотрудников.