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Пандемия COVID-19

В Красноярске сотрудники полиции применили силу при задержании в ТЦ мужчины без маски

В региональном главке МВД сообщили, что местный житель пытался скрыться после требования надеть маску, а затем ударил сотрудников ППСП
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту сопротивления сотрудникам полиции жителя Красноярска без индивидуальной медицинской маски, находившегося в торговом центре. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД.

В социальных сетях появилось видео, как полицейские задерживают мужчину в торговом центре. Сотрудники полиции скручивают лежащего на полу мужчину. При этом очевидцы возмущаются действиями полицейских.

"Мужчина во время задержания оказал полицейским сопротивление и ударил сотрудников ППСП. В настоящее время по данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии проводится доследственная проверка", - сообщил представитель главка.

По информации ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы заметили в торговом центре мужчину и женщину, которые находились без масок. Полицейские потребовали воспользоваться средствами индивидуальной защиты, но мужчина и женщина пытались скрыться. После чего в отношении мужчины была применена физическая сила.

В Красноярском крае с весны прошлого года, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, действует масочный режим. Граждане должны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе и в торговых центрах и магазинах.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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