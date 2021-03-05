На федеральных трассах Омской области из-за метелей ограничили движение автобусов

ОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Сибирское управление автомобильных дорог (Сибуправтодор) ограничило движение для пассажирских автобусов по федеральным трассам в Омской области из-за сильных ветра и метелей. Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.

"5 марта с 15:00 местного времени (12:00 мск) ограничено движение пассажирских автобусов по федеральным автомобильным дорогам Омской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (верховая и низовая метель, снижение видимости, усиление ветра)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что на дорогах Республики Казахстан, ведущих от границы с Омской областью, в связи с ухудшением погодных условий и ограничением видимости до 50 метров также закрыто движение для всех видов транспорта. Спасатели призвали жителей региона отложить поездки в районы, так как на дорогах возможны снежные заносы.

4 марта Обь-Иртышское УГМС сообщило об ухудшении погодных условий в Омской области днем 5 марта с их сохранением ночью 6 марта. Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, порывы ветра до 22 м/с, на дорогах снежный накат.