Суд в Омске лишил родительских прав мужчину, кидавшего на пол двух малолетних детей

ОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Омский суд по иску органов опеки лишил родительских прав мужчину, который поднимал и бросал на пол лицом вниз двух малолетних детей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Прокуратура Центрального округа г. Омска приняла участие в рассмотрении Центральным районным судом города гражданского дела о лишении родительских прав 45-летнего жителя Омска в отношении двух несовершеннолетних детей. <…> Суд удовлетворил требования управления опеки и попечительства городской администрации, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей (2015 и 2020 г. р.)", - говорится в сообщении.

31 января в местных группах соцсетей было опубликовано видео, на котором мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку и кидает их лицом на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове. В пресс-службе прокуратуры журналистам уточнили, что мужчина лишен родительских прав в отношении мальчика, истязание которого попало на видеозапись, и своего младшего ребенка. "В отношении старшей девочки, которая также была на видео, он не является родным отцом", - сказал представитель прокуратуры.

Мужчину обвинили в истязании несовершеннолетних детей с причинением физических и нравственных страданий в целях наказания. 2 февраля его заключили под стражу на два месяца. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В следственных органах отметили, что видеозапись сделала мать детей. На допросе подозреваемый сознался в содеянном.