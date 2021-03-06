Долг по зарплате работников шахты "Алексиевской" составляет 200 млн рублей

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Общая задолженность по зарплатам перед шахтерами обанкротившейся шахты "Алексиевской" составляет 200 млн рублей, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в субботу в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В шахте имеется задолженность, общая задолженность - 200 млн рублей. Мы сейчас по этой задолженности активно работаем. Самое главное - не оставить людей, которые работают в шахте, один на один с проблемами", - сказал губернатор.

Он пояснил, что есть договоренность с угольными компаниями, чтобы они предложили работникам новые вакансии. По его словам, большая часть работников "Алексиевской" уже трудоустроена. "Шахта выставлена на торги. Цена уже уменьшилась до 6 млн. Новые торги объявлены с 8 марта этого года", - сообщил Цивилев. По его словам, шахта считается убыточной, но несмотря на это, лучшим вариантом считается покупка шахты какой-либо угольной компанией, так как это даст возможность погасить задолженность.

Ранее Мишустин пообещал решить проблему с выплатой зарплаты работникам шахты "Алексиевской", отметив, что в причинах сложной ситуации нужно разбираться с привлечением правоохранительных органов.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. В настоящее время добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности.

За время банкротства с предприятия было уволено 524 человека, в том числе по сокращению 189. В настоящее время работать продолжают 192 сотрудника, отвечающие за систему жизнеобеспечения предприятия. Реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей. При это прокуратура обнаружила затягивание сроков в расследовании уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего обанкротившейся шахты, горняки которой инициировали обращение к федеральным властям из-за невыплаты зарплаты.