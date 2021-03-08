Женщина и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Омской области

ОМСК, 8 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в селе Большие Уки Омской области, в результате происшествия погибла 25-летная женщина и два маленьких ребенка. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"Пожар произошел накануне около 23:00 (20:00 мск) в частном доме в селе Большие Уки. Во время пожара погибли 25-летняя женщина и двое детей - пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что первым задымление заметил глава семьи, который смог вынести из здания своего пятимесячного сына. Но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь.