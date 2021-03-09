Минприроды РФ рассмотрит предложение о присвоении заказнику имени экс-главы Хакасии

ТАСС, 9 марта. Документы о присвоении имени умершего экс-главы Хакасии Виктора Зимина федеральному заказнику "Позарым" (находится в ведении заповедника "Хакасский") переданы в Минприроды России. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

Зимин руководил республикой в период с 2009 года по 2018 год. В ноябре прошлого года Зимин, которому было 58 лет, умер в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Во время его руководства на территории региона была создан заказник "Позарым", имеющий статус особой охраняемой природной территории.

"Общественные слушания мы провели. Сейчас документы [о присвоении имени] переданы в Минприроды России", - сообщил Непомнящий. Он отметил, что после рассмотрения Минприроды документы будут переданы в федеральное правительство, которое примет решение о присвоении заказнику имени Зимина отдельным постановлением.

Заказник "Позарым", имеющий статус ООПТ, был создан в 2011 году. Общая площадь заказника - 253 тыс. га, он расположен в Таштыпском районе республики на границе с Тувой. Заповедник "Хакасский" создан в 1999 году на базе государственных природных заповедников "Чазы" и "Малый Абакан". Его общая площадь составляет 267,9 тыс. га.