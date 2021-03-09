Львицу, которую обнаружили в одном из гаражей Тулуна, перевезли в питомник

ИРКУТСК, 9 марта. /ТАСС/. Львицу Сури, которую обнаружили в вольере внутри одного из гаражей Тулуна в Иркутской области, перевезли в иркутский питомник. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

"Хищницу из города Тулуна транспортировали в иркутский питомник, где уже живут трое ее сородичей и есть все условия для ее содержания. Зоозащитники поблагодарили полицейских за участие в спасении львицы", - говорится в сообщении.

Раннее полицейские Тулуна вместе с зоозащитниками обнаружили в небольшом вольере внутри гаража львицу после обращений жителей города о том, что они на протяжении длительного времени слышали звериный рык. По предварительной информации, львица ранее выступала в цирке-шапито, но, когда представления прекратились, самка осталась в городе. Полиция на данный момент проводит проверку и выясняет, кто и по какой причине содержал животное в неподходящих условиях.