Глава департамента мэрии Новосибирска уволился на фоне ситуации с "умными" остановками

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска 60-летний Александр Люлько уволен по собственному желанию на фоне реорганизации департамента и критики реализуемого им проекта "умных" остановок, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

В начале февраля пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов сообщал ТАСС, что мэр города Анатолий Локоть дал поручение о реорганизации департамента. После этого, по данным СМИ, комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сочла работу департамента неудовлетворительной из-за проблем с реализацией проекта "умных" остановок. Черепанов пояснил, что решение о реорганизации департамента было принято до заседания комиссии горсовета.

"С 9-го числа распоряжением мэра Люлько уволен по собственной инициативе", - сказала собеседница агентства.

Исполняющей обязанности главы департамента пока не назначен, добавили в пресс-службе.

Мэрия Новосибирска в октябре 2020 года объявила конкурс на выбор концессионера для установки 250 "умных" остановок в городе к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. В конце ноября ФАС приостановила тендер из-за жалобы макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком". Как сообщал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, жалобы связаны с необоснованными условиями страхования "умных" остановок, стоимость каждой из которых составляет около 2 млн рублей. Планировалось, что конкурс снова будет объявлен до конца декабря 2020 года, позднее срок был сдвинут на январь 2021 года, однако конкурс до сих пор не объявлен.

Согласно проекту, в Новосибирске из 250 "умных" остановок 156 будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.