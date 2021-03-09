В Красноярском крае задержали подозреваемого в лжеминировании школы

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и уголовного розыска задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании школы в поселке Березовка (пригород Красноярска). Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"В дежурную часть межмуниципального отдела поступила информация о минировании одной из общеобразовательных школ п. Березовка. Сотрудниками полиции были незамедлительно организованы мероприятия по проверке информации и установлению личности звонившего мужчины. Предметов, представляющих угрозу гражданам, не обнаружено", - говорится в сообщении. По подозрению в лжеминировании оперативниками МВД и ФСБ был задержан 45-летний ранее судимый мужчина. В момент звонка мужчина был пьян.

По факту ложного сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана ему может грозить до пяти лет лишения свободы.