Суд арестовал жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве 17-летней сожительницы

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Суд в Новосибирске заключил под стражу 19-летнего жителя города, который был задержан в Кемерове по подозрению в убийстве его 17-летней сожительницы 7 марта, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"В настоящий момент злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). С ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подтвердил данные им ранее показания, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

По данным следствия, молодой человек нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых она погибла на месте. После совершения преступления злоумышленник перевел с банковской карты потерпевшей на свою три тысячи рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Новосибирской области, личность подозреваемого была установлена после сообщения об убийстве в течение часа, сожитель девушки в этот момент ехал на такси в Кемерово. Свою вину он признал.