Завод "Сухого" разработает покрытие для купола Новосибирского театра оперы и балета

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (входит в ПАО "Сухой") примет участие в ремонте купола Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), имеющего уникальную конструкцию, поддерживающую саму себя. Для него будет разработано эксклюзивное покрытие в виде лепестков, находящих друг на друга, сообщил во вторник ТАСС художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

В 2018 году он говорил о том, что купол нуждается в ремонтно-реставрационных работах. В сентябре 2020 года министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева рассказала ТАСС, что в рамках перераспределения федерального ассигнования НОВАТ получит 246 млн рублей на ремонт и реставрацию купола.

"Мы сейчас ведем переговоры с заводом "Сухой", чтобы они сделали нам, как и много лет назад, украшение - лепестки купола. Мы находимся с ними в переговорах, чтобы они сделали для нас эксклюзивное покрытие и эти новые элементы", - сказал Кехман.

Он добавил, что ремонт планируется завершить в 2022 году. По его словам, облик купола останется прежним, однако, для его отделки будут использованы более современные материалы. Ранее Кехман также сообщал о ремонте балетного крыла театра общей площадью 4 тыс. кв. метров. Объем финансирования работ составит 1,3 млрд рублей.

Ремонт большого зала НОВАТа проводился с лета 2019 года. В ходе ремонтных работ в зале на 1 500 мест появился бельэтаж - ярус с наилучшими визуальными и аудиохарактеристиками. Схема зрительного зала теперь включает партер, высокий партер, а также амфитеатр, бельэтаж и ярус. Были установлены дополнительные кресла, образующие центральную ложу бельэтажа, для соответствия современным требованиям пожарной безопасности и комфорта зрителей увеличили ширину кресел и проходов. В ноябре 2019 года Кехман заявлял, что объем средств, который потребуется на завершение реконструкции здания Новосибирского театра оперы и балета, составит около 1,5 млрд рублей за 2021-2022 годы.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами, а также МХАТ им. Чехова.