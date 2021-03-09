{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пропавших в Хакасии туристов нашли живыми

Их здоровью ничего не угрожает

ТАСС, 9 марта. Трое туристов, пропавших в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, найдены живыми. Об этом говорится в сообщении регионального Главного управления МЧС на официальной странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"По оперативной информации, снегоходчики найдены, их жизням и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, туристы не вернулись в гостиницу с маршрута в понедельник. Утром 9 марта группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС выдвинулась на их поиски.

Поселок Приисковый находится в 340 км от Абакана в отрогах Кузнецкого Алатау. Поселок известен среди туристов, которые приезжают кататься на горных лыжах по неподготовленным трассам (фрирайд).

Теги
РоссияХакасия
В омских образовательных учреждениях выявили 1,3 тыс. нарушений при организации питания
В пресс-службе регионального Минобра уточнили, что материалы проверки для исправления ситуации направят в муниципальные органы управления образованием
Читать полностью