Пропавших в Хакасии туристов нашли живыми

ТАСС, 9 марта. Трое туристов, пропавших в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, найдены живыми. Об этом говорится в сообщении регионального Главного управления МЧС на официальной странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"По оперативной информации, снегоходчики найдены, их жизням и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, туристы не вернулись в гостиницу с маршрута в понедельник. Утром 9 марта группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС выдвинулась на их поиски.

Поселок Приисковый находится в 340 км от Абакана в отрогах Кузнецкого Алатау. Поселок известен среди туристов, которые приезжают кататься на горных лыжах по неподготовленным трассам (фрирайд).