В омских образовательных учреждениях выявили 1,3 тыс. нарушений при организации питания

ОМСК, 9 марта. /ТАСС/. Прокуратура Омской области в ходе проверки организации питания в образовательных учреждениях выявила 1,3 тыс. нарушений, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Среди них - нарушение правил и сроков хранения продуктов, использование продуктов без документов и несоблюдение меню и норм питания обучающихся.

"Всего в ходе настоящей проверки прокурорами выявлены 1,3 тыс. нарушений законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в целях устранения которых внесены 456 представлений, принесены 35 протестов, направлено в суд 34 исковых заявления, возбуждены 128 дел об административных правонарушениях, объявлено одно предостережение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе омского Минобра ТАСС сообщили, что материалы проверки будут направлены в муниципальные органы управления образованием для исправления ситуации. "Мы также будем контролировать процесс исполнения [представлений]", - сказали в министерстве.

По данным прокуратуры, в образовательных учреждениях качество и безопасность продукции не всегда соответствует предъявляемым правилам. "Выявлены факты приемки продуктов питания в отсутствие документов, подтверждающих их качество и безопасность; использования в питании обучающихся продуктов и блюд, которые в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства не допускаются в питании детей", - рассказали в пресс-службе.

Также зафиксированы факты несоблюдения условий и сроков хранения пищевых продуктов, хранения продуктов с истекшим сроком годности, несоблюдение утвержденного меню, норм питания обучающихся и технологии приготовления блюд. Состояние пищеблоков, складских помещений, посуды, кухонного оборудования не всегда отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам.