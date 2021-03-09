Работу двух поставщиков овощей в Красноярске остановили на 85 суток из-за отравлений детей

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Деятельность двух компаний - поставщиков овощей для школьного питания - приостановили на 85 суток после массовых отравлений учеников овощными салатами в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.
Случаи отравления иерсиниозом среди учеников в школах Красноярска фиксировались с середины февраля. На 3 марта в больницах находился 51 ребенок. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По словам руководителя Роспотребнадзора по краю Дмитрия Горяева, всего с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет.
"На сегодня 24 ребенка госпитализированы, все остальные выписаны. Расследование подтвердило, что источником заражения стали салаты, приготовленные из свежих овощей. Питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". В ходе расследования на всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения, возбуждены административные дела. По решению судов деятельность ООО "Респект" и СПК "Аленушка" приостановлена на 85 суток, именно на последнем специалисты Роспотребнадзора и обнаружили следы грызунов", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе сообщили, что, по словам губернатора края Александра Усса, механизмы ужесточения надзора в сфере организации питания красноярских школьников уже задействованы. В числе первоочередных задач - создание реестра добросовестных поставщиков качественных продовольственных продуктов. Глава региона также поручил изучить опыт организации системы питания школьников в других крупных регионах страны.
Ранее по всем случаям отравления были начаты служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.