Международный форум "Технопром" в Новосибирской области состоится в конце августа

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Международный форум "Технопром - 2021", который пройдет в рамках Года науки и технологий, состоится в Новосибирской области в конце августа, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Международный форум технологического развития "Технопром - 2021" пройдет в Новосибирской области в период с 25 по 27 августа. Соответствующие даты обозначены в распоряжении правительства региона, утвержденном 9 марта под председательством губернатора Андрея Травникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках принятого документа будут созданы рабочая группа и экспертный совет, которые определят мероприятия форума. В состав рабочей группы вошли представители регионального правительства, мэрии Новосибирска, инновационных компаний.

Во время поездки в область министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова глава региона Андрей Травников сообщал, что форум "Технопром" станет одним из мероприятий Года науки и технологий в России. Акцент, по его словам, будет сделан на том, как сблизить науку, технологии и индустрии.

Международный научно-инновационный форум "Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске. В 2018 году форум посетил президент России Владимир Путин. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за коронавируса.