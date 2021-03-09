В Новосибирской области обеспечат интернетом все социально значимые объекты в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Новосибирские власти планируют в течение 2021 года полностью выполнить показатель по увеличению доли социальных объектов, имеющих доступ к широкополосному интернету. В 2021 доступ получат 643 учреждения, что составляет более 60% от всего числа объектов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

В Новосибирской области доступ к высокоскоростному интернету есть у 90% населенных пунктов региона. Однако сейчас основной проблемой остается обеспечение интернетом населенных пунктов с численностью до 500 жителей, большая часть которых находится в наиболее удаленных и труднодоступных местах. В регионе в 144 подобных поселениях полностью отсутствует доступ к интернету.

"В 2021 году запланировано достижение следующих показателей региональных проектов "Информационная инфраструктура" и "Цифровое государственное управление": увеличение доли социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к интернету в соответствии с утвержденными требованиями, до 100%", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в 2021 планируется подключить 643 учреждения, расположенных в том числе в самых малых и удаленных населенных пунктах Новосибирской области. Это более 60% от всего числа запланированных к подключению объектов. "В рамках проекта обеспечивается не только подключение конкретных школ, ФАП, пунктов полиции, но и техническая возможность подключения граждан и организаций к интернету и фиксированной телефонной связи", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что охват составит более тысячи населенных пунктов.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году, согласно поручению президента, был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.