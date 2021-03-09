В аэропорту Новокузнецка построят быстровозводимый багажный павильон

КЕМЕРОВО, 9 марта. /ТАСС/. В ближайшем к популярному горнолыжному курорту Шерегеш аэропорту Спиченково в Новокузнецке планируется за два месяца построить быстровозводимый павильон для выдачи багажа. Управляющая аэропортом компания "Аэрокузбасс" уже объявила аукцион на проектирование и строительство временного сооружения, сообщается на портале госзакупок.

С начала 2021 года из-за большого пассажиропотока в аэропорту возникли трудности с выдачей багажа, его работу раскритиковали региональные власти. В первые дни января прилетающие в Новокузнецк туристы жаловались в соцсетях, что им приходится ожидать выдачи багажа по несколько часов, очереди на вход в здание терминала начинаются с улицы. По словам вице-губернатора Андрея Панова, действующий аэровокзал в Новокузнецке не справляется с выросшим пассажиропотоком, а выдача багажа ведется медленно и беспорядочно.

"Проектирование и строительство объекта: "Временное, быстровозводимое некапитальное сооружение (павильон) выдачи багажа пассажирам внутренних линий на территории международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково)". Начало проектирования - не позднее 02.04.2021 г. Выход на площадку для осуществления монтажа - не позднее 02.05.2021 г. Окончание строительных и отделочных работ - не позднее 60 календарных дней с момента начала проектирования объекта", - говорится в конкурсной документации.

Площадь нового багажного павильона составит порядка 360 кв. м, здание должно быть отапливаемым и прослужить не менее семи лет. Начальная цена контракта на проектирование и строительство объекта заявлена в размере 21 млн рублей. Руководство аэропорта планировало к 2021 году построить новый пассажирский терминал стоимостью не менее 2,7 млрд рублей, однако данный проект не был реализован из-за отсутствия финансирования. В настоящий момент ведется поиск потенциального инвестора.

Аэропорт Спиченково в Новокузнецке был построен в конце 1960-х годов, здание пассажирского терминала частично реконструировалось в 2008 году. По данным Министерства транспорта Кузбасса, его пропускная способность составляет всего порядка 200 пассажиров в час. При этом в прошлом году число обслуживаемых авиарейсов увеличилось почти вдвое. Сейчас Спиченково принимает рейсы авиакомпаний S7, "Аэрофлот", "Северный ветер" из Москвы, а также еженедельные авиарейсы из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Новосибирска.