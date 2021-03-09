В Красноярском крае после отравления детей приостановили реализацию почти 5 т овощей

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Реализация более 4,7 тонны овощей приостановлена в Красноярске после массовых отравлений салатами в школах города. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. Сейчас в больнице находятся 24 ребенка. По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.

"Управлением приостановлена реализация пяти партий овощной продукции общим весом более 4,7 тонны", - сообщили в пресс-службе, уточнив ТАСС, что речь идет о продукции компаний, чья деятельность приостановлена.

ООО "Развитие" получало из ООО "Респект" овощные полуфабрикаты (картофель, морковь, свекла, лук) в вакуумной упаковке и овощи свежие фасованные (капуста), производителем которых является СПК "Аленушка". По итогам зооэнтомологической оценки установлено наличие грызунов в складских и производственных помещениях СПК.

После массовых отравлений в красноярских школах возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.

Ранее по всем случаям отравления были начаты служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.