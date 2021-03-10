В Томске нашли способ точно изучать экосистему водоемов с помощью голографической камеры

ТОМСК, 10 марта. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали голографическую камеру, при помощи которой можно быстро и точно определять состояние экосистемы водоема, снимая и изучая движение планктона и других мельчайших организмов. В отличие от традиционных аналогов данный метод позволяет наиболее точно в режиме реального времени исследовать большой объем воды и найти загрязнение на ранних стадиях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ ТГУ нашли способ определять загрязнения водоемов по планктону. Основной инструмент - цифровая голографическая камера. Она, находясь в воде, может определять размеры, форму, планктонных и других частиц, их скорость, количество особей и другие параметры. Полученные данные, в свою очередь, служат основой для выводов о состоянии водоема и его биологическом разнообразии", - сообщили в пресс-службе.

Данная камера - разработка вуза - пропускает лазерный пучок через толщу воды, создавая таким образом изображение исследуемого участка с такой точностью, что позволяет в мельчайших деталях рассмотреть живущие в среде организмы и определить их скорость и траекторию движения, в том числе планктон, уточняет пресс-служба со ссылкой на первого проректора ТГУ Виктора Демина.

По тому, какие виды планктона находятся в воде, как они себя ведут, можно понять, насколько эта экосистема динамична и движется она к расцвету или же деградирует. По типам планктона в водоеме можно определять разновидности других обитателей и даже спрогнозировать, какой будет улов у рыболовных судов. Кроме того, планктон остро реагирует на любые изменения в водоеме и по его поведению можно находить загрязнение воды на ранних стадиях. Это очень важно в акваториях, например, атомных станций, газопроводов или нефтяных платформ - таких объектов, где может происходить загрязнение окружающей среды. Кроме того, голографическая камера может распознавать одиночные капли нефти или пузырьки газа в воде, невидимые человеческим глазом.

Как пояснил ТАСС один из разработчиков камеры Алексей Ольшуков, погружаемая цифровая голографическая камера позволяет исследовать планктон в его естественной среде обитания, не воздействуя на организмы, что особенно полезно в хрупких экосистемах, например в Арктике.

"Информация формируется в цифровом виде, что позволяет проводить оценку экосистемы акваторий в режиме реального времени (без лабораторной обработки обобранных проб). Голография позволяет получать 3D-изображения (объемные изображения) предметов. В нашем случае регистрируется объем водной среды с планктонными частицами. Этот объем может составлять до одного литра за одну экспозицию - до 20 литров в секунду, что принципиально невозможно получить другими бесконтактными методами исследования планктона.