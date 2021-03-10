В Новосибирске запланировано строительство тоннеля до станции метро "Березовая роща"

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска утвердила проект задания на выполнение инженерных изысканий для строительства левого перегонного тоннеля от станции метро "Золотая Нива" до станции "Березовая роща", сообщается в бюллетене органов местного самоуправления города.

"Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения "Левый перегонный тоннель станция "Золотая Нива" - станция "Березовая роща", - говорится в сообщении.

Открытый в 2010 году правый тоннель сейчас работает в реверсивном режиме. Согласно документам бюллетеня, срок подготовки проекта межевания с учетом проведения общественных обсуждений определен до конца года. В ходе работ необходимо получить сведения о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозах их изменения для безопасного использования территории, а также материалы, необходимые для установления границ земельных участков.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них "Золотая Нива" введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.