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Жители почти 100 домов в Новосибирске остались без тепла

На магистральной теплотрассе произошла авария

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Авария на магистральной теплотрассе произошла в Новосибирске, без отопления и горячей воды остались жители 96 многоквартирных домов, семь детских образовательных и три медучреждения, сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании, осуществляющей теплоснабжение в городе.

"Сегодня с 9:00 (5:00 мск) бригада устраняет дефект на магистральной теплотрассе диаметром 500 мм по улице Олеко Дундича. В зоне отключения - объекты в Дзержинском и Калининском районах: это 96 многоквартирных домов, семь детских образовательных и три медицинских учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до 20:00 местного времени (16:00 мск).

Температура воздуха в Новосибирске в среду составляет минус 7-9 градусов.

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