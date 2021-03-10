Жителя Томска обвиняют в серии изнасилований, совершаемых на протяжении почти 20 лет

ТОМСК, 10 марта. /ТАСС/. Житель Томской области обвиняется в серии изнасилований, которые, по версии следствия, он совершил на протяжении почти 20 лет в областном центре и пригороде. Установить его личность удалось при помощи современных криминалистических средств областного УМВД и генотипической экспертизы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, в период с 2001 по 2020 год на территории Томска и Томского района было совершено несколько нападений на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик регионального УМВД, а также при помощи генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 48-летний житель Томска, который впоследствии был опознан потерпевшими.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование"). Обвиняемый частично признал свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний, сейчас он находится под стражей. Дело передано для рассмотрения в Томский районный суд.