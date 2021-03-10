Власти Алтайского края прогнозируют к 2035 году рост ВРП почти вдвое

БАРНАУЛ, 10 марта. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края предусматривает рост валового регионального продукта (ВРП) к 2035 году в 1,8 раза в сопоставимых ценах 2020 года. Объем ВРП в номинальном выражении прогнозируется на уровне 1,8 трлн рублей, сообщил в среду временно исполняющий обязанности министра экономического развития края Анатолий Нагорнов на заседании регионального правительства по обсуждению стратегии.

"В соответствии с прогнозом экономический рост, выражающийся в основном макроэкономическом интегрирующем показателе валового регионального продукта, к 2035 году должен составить 1,8 раза в сопоставимых ценах 2020 года. Среднегодовой темп роста этого показателя должен составить 4% - мы предусмотрели такой рост, исходя из необходимости опережающего, ускоренного развития. В номинальном выражении объем валового регионального продукта к 2035 году прогнозируется на уровне 1,8 трлн рублей", - сказал Нагорнов.

Он отметил, что стратегия предусматривает наращивание инвестиционной активности. Так, по словам Нагорнова, к 2030 году в Алтайском крае прогнозируют рост объема инвестиций в основной капитал на 70,5% по отношению к уровню 2020 года. Планируется повышение инвестиционной конкурентоспособности региона за счет развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, будет продолжена докапитализация Фонда развития Алтайского края.

"Мы планируем заниматься продвижением высокотехнологичной продукции региональных предприятий на перспективные рынки нефтегазодобычи, энергетической, дорожно-строительной отраслей. За последние два года ежегодный объем поставок товаров, работ и услуг региональных предприятий для нужд компаний этих сфер увеличился на 6 млрд рублей и превысил по итогам 2020 года 17,8 млрд рублей. Количество заказчиков у региональных поставщиков увеличилось на 30% и составило 451 организацию", - подчеркнул Нагорнов, упоминая сотрудничество с такими корпорациями как "Сургутнефтегаз", "Лукойл-инжиниринг".

Развитие промышленного производства

Объемы промышленного производства в регионе в 2024 году должны вырасти на 10% к уровню 2020 года. К 2035 году рост индекса физического объема промышленного производства прогнозируется на 70%, сообщил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

"Вклад отраслей промышленности и энергетики в валовой региональный продукт превышает 22%, они формируют более 17% налоговых поступлений в региональный бюджет. Согласно стратегии социально-экономического развития края до 2035 года, поэтапный рост промышленного производства к 2024 году составит 10% к уровню 2020 года, к 2035 году рост составит на 70% в натуральном выражении, это индекс физического объема", - сказал Химочка.

Он отметил, что такие показатели будут достигнуты благодаря реализации ряда инвестпроектов в регионе. Среди наиболее крупных Химочка назвал инвестпроекты в сфере добычи полезных ископаемых. Так, "Сибирь-Полиметаллы" реализует проект по разработке Корбалихинского месторождения полиметаллических руд и реконструкции мощностей Рубцовской обогатительной фабрики, в рамках которого до 2039 года предприятием будет инвестировано 37 млрд рублей, из которых около 19 млрд рублей уже инвестировано. Из перспективных проектов добывающей отрасли Химочка также выделил проект добычи кальцинированной соды "Сибирской содовой компании", развитие Мунайского месторождения углей.

"Аграрное машиностроение будет развивать по пути выпуска комплектующих и запасных частей сельхозтехники, в энергомашиностроении планируется планомерное увеличение объемов выпуска за счет участия в программах строительства новых объектов теплоснабжения и техперевооружения угольных ТЭЦ. <…> Структура промышленности к 2035 году в целом не изменится, но внутри будут изменения в виде обновления производственных фондов, повышения производительности труда. Ряд отраслей будет расти ускоренными темпами. Так, в два раза вырастет добыча полезных ископаемых, аналогичный рост запланирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в машиностроении планируется прирост на уровне 70%. Высокими темпами будет расти производство кожи и изделий из нее за счет выхода на полную мощность Заринского завода "Русской кожи", - подчеркнул Химочка.

Также он отметил, что ООО "Мартика" инициировало в Барнауле реализацию инвестпроекта по созданию к 2025 году нового производственного комплекса с высокой степенью автоматизации и роботизации. Компания "Нортек" заявила о планах по модернизации производства шин на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Проект стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года в первом чтении был принят в Алтайском краевом Законодательном собрании в 2019 году. Сейчас его пересматривают в связи с уточненными показателями нацпроектов и пандемией.