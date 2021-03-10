СК возбудил дело после ДТП с участием депутата, сбившего под Красноярском двух женщин

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Первоманского сельсовета в Красноярском крае, по предварительным данным, сбившего двух женщин. Об этом сообщили в среду журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК, ДТП произошло 17 февраля возле поселка Ручейки в Манском районе края. Депутат сбил двух женщин-пешеходов, которые с различными травмами были доставлены в больницу, через несколько дней одна из них скончалась.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Первоманского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили в СК.

Назначен ряд экспертиз, изъят автомобиль, получены видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС, допрашиваются свидетели.

Ранее глава Манского района Артем Черных на своей странице в Facebook написал, что, по имеющейся информации, протоколы были составлены как на водителя, так и в отношении женщин, которые не обеспечили безопасность передвижения по трассе, находясь без светоотражающих элементов.