В Иркутской области к проведению вакцинации от коронавируса подключили медицинский поезд

"Медицинский поезд "Академик Федор Углов" будет проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19. Передвижной консультативно-диагностический центр с 11 по 29 марта осуществит очередную рабочую поездку", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Медицинский поезд "Академик Федор Углов" - передвижной консультативно-диагностический центр на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) - подключили к проведению вакцинации от нового коронавируса. Об этом в среду сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

В одном из вагонов поезда оборудовали три прививочных кабинета. Перед вакцинацией пациентов осмотрит врач-терапевт, а после процедуры в течение получаса они будут находиться под наблюдением.

Во время работы медицинского поезда население сможет получить и другую помощь специалистов, которую обычно оказывают в передвижном консультативно-диагностическом центре, при этом у пациентов должно быть направление из поликлиники или больницы. Услуги предоставляются бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. В графике очередной поездки медицинского поезда значатся 15 станций в Иркутской области, в том числе Тулун, Нижнеудинск, станции в городе Братске.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области, в регионе на 10 марта от нового коронавируса привиты 64,5 тыс. человек, из них 28,1 тыс. - двумя компонентами вакцины.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 10 марта подтверждено 57 950 случаев заражения. За время пандемии выздоровели 55 362 человека, умерли 1960.