Поступления налогов от новосибирских рестораторов в 2020 году снизились на 20%

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Заведения общественного питания Новосибирской области перечислили в 2020 году в бюджет приблизительно 28,6 млрд рублей налогов, что почти на 20% ниже показателей 2019 года. Динамика связана с ограничениями, которые действовали в период коронавируса, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Анжелика Бурковская.

"Касаемо динамики оборота общественного питания, в 2019 году наша область сдала в казну государства 35,6 млрд рублей, в 2020 году - 28,6 млрд рублей", - сказала она.

Бурковская отметила, что с апреля по июнь 2020 года произошло снижение оборота предприятий отрасли на 50%, за это время у компаний появились долги по смежным отраслям, например, по оплате услуг охраны, которые придется гасить в течение года. С учетом всех видов задолженности рынок будет выходить из кризиса не менее двух лет.

При этом эксперты отмечают, что в настоящее время отмечается увеличение потока посетителей. Однако, как отметил основатель сети кофеен "Чашка кофе", ресторанов "#Сибирьсибирь", "Жан Хуан Лу", Beerfactory в Москве и Новосибирске Денис Иванов, рестораторы ожидают ухудшения ситуации после открытия границ и восстановления международного туризма.