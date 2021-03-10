Суд взыскал с бывшего арбитражного управляющего шахты "Алексиевская" 338 млн рублей

КЕМЕРОВО, 10 марта. /ТАСС/. Бывший арбитражный управляющий шахты-банкрота "Алексиевская" в Кузбассе Владимир Максимов необоснованно расходовал активы на заработную плату топ-менеджменту и услуги аффилированной компании во время банкротства. К таким выводам пришел суд, который обязал Максимова компенсировать убытки в размере более 338 млн рублей, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Конкурсный управляющий шахты "Алексиевская" Максимов в нарушение положений закона о банкротстве заключил фиктивный агентский договор с аффилированной организацией "Сибшахтмонтаж", а также незаконно трудоустроил на предприятие часть работников, в результате чего причинил ущерб как имуществу должника, так и интересам ФНС России. Суд первой инстанции вину Максимова признал и постановил взыскать с него более 320 млн рублей в пользу ФНС России, а также свыше 18,1 млн рублей в конкурсную массу должника. Решение было оспорено, но апелляционный суд оставил его без изменений", - рассказал источник.

Как следует из решения Седьмого арбитражного апелляционного суда, которое имеется в распоряжении ТАСС, Максимов во время банкротства ввел на предприятии должность исполнительного директора, хотя руководством предприятия фактически должен был заниматься сам. Замещающие ее лица ежемесячно получали заработную плату более 400 тыс. рублей, и в общей сложности топ-менеджерам было выплачено более 18 млн рублей. Также по агентскому договору аффилированная компания "Сибшахтмонтаж" от имени предприятия заключала договоры поставок, подрядов, услуг и выполнения других работ. В результате была нарушена очередность погашения долгов предприятия и неправомерно выплачена задолженность по текущим платежам второй очереди в сумме свыше 320 млн рублей.

Должность арбитражного управляющего "Алексиевской" Максимов занимал с 2017 года и был отстранен от нее в сентябре 2020 года по решению Арбитражного суда Кемеровской области. К тому моменту СУ СК РФ по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат горнякам, по которому позднее Максимову было предъявлено обвинение. По данным региональных властей, сумма задолженность перед трудовым коллективом составляет порядка 200 млн рублей.

О ситуации на предприятии

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. В настоящее время добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности.

За время банкротства с предприятия было уволено 524 человека, в том числе по сокращению 189. В настоящее время работать продолжают 192 сотрудника, отвечающие за систему жизнеобеспечения предприятия.

Региональные власти рассчитывают, что погасить задолженность по заработной плате можно будет после продажи предприятия новому собственнику, инвестиции которого позволят возобновить добычу. Однако реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и сейчас составляет 600 млн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Кузбасса 6 марта пообещал решить проблему с выплатой зарплаты работникам шахты "Алексиевской". Он отметил, что в причинах сложной ситуации нужно разбираться с привлечением правоохранительных органов.