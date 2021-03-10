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Восточно-Сибирскую железную дорогу возглавил Вадим Владимиров

Ранее он занимал должность начальника Красноярской дороги

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской дороги. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Российских железных дорог" (РЖД).

Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением начальника дороги Василия Фролова на должность заместителя генерального директора РЖД - начальника дирекции по развитию Восточного полигона.

Красноярскую железную дорогу возглавил Алексей Туманин, с 2018 г. занимавший должность первого заместителя начальника магистрали.

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РоссияКрасноярский край
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