Восточно-Сибирскую железную дорогу возглавил Вадим Владимиров

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской дороги. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Российских железных дорог" (РЖД).

Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением начальника дороги Василия Фролова на должность заместителя генерального директора РЖД - начальника дирекции по развитию Восточного полигона.

Красноярскую железную дорогу возглавил Алексей Туманин, с 2018 г. занимавший должность первого заместителя начальника магистрали.