ТАСС, 10 марта. /ТАСС/. Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом на территории заповедника "Хакасский", который построили при поддержке российского бизнесмена.

Ранее директор заповедника Виктор Непомнящий сообщал ТАСС, что Лыкова обратилась с письмом к Олегу Дерипаске с просьбой помочь в строительстве нового дома. Старая изба находилась в плохом состоянии. В свою очередь представитель бизнесмена отметил, что Дерипаска согласился оказать помощь отшельнице. В декабре началось строительство новой избы для отшельницы, а в начале марта возведение было завершено.

"Агафья Лыкова сегодня въехала в новый дом, строительство которого организовал Олег Дерипаска. Дом освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию по просьбе Агафьи Карповны (Лыковой - прим. ТАСС) также организовал Олег Владимирович", - сказал ТАСС представитель бизнесмена.

Он напомнил, что строительство дома велось поэтапно - его собрали в Абакане, бревна пронумеровали, затем разобрали и доставили на заимку, где живет Лыкова. Доставляли по реке на плотах, всего потребовалось 18 рейсов. В дом уже привезли мебель и бытовые принадлежности.

О Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.