"Дочка" "Норникеля" подписала соглашение с Красноярским краем о восстановлении природы

ТАСС, 10 марта. Норильско-таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") и правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на восстановление окружающей среды после разлива горюче-смазочных материалов на ТЭЦ в Норильске в прошлом году. НТЭК будет возмещать вред в натуральной форме, говорится в сообщении "Норникеля".

"Цель документа - обеспечить скорейшее восстановление окружающей среды, пострадавшей в результате произошедшего 29 мая 2020 г. аварийного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Стороны пришли к выводу, что наилучшим способом восстановления будет возмещение вреда в натуральной форме. АО "НТЭК" берет на себя проведение компенсационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Генеральный директор НТЭК Сергей Липин заявил журналистам, что для восстановления окружающей среды будет привлекаться "широкое научное сообщество". "Реализация этого проекта либо проектов начнется уже в этом году, не позднее 1 июля", - подчеркнул Липин. Также он напомнил, что компания "Норникель" полностью выплатила штраф в 146 млрд рублей, присужденный арбитражным судом края. "Мы хотели перевернуть страницу до сегодняшнего подписания соглашения с правительством Красноярского края", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора края, соглашение также предусматривает обмен информацией, контроль и обсуждении вопросов эффективности принимаемых мер. "Мы оцениваем этот шаг как пример конструктивной позиции, направленной на скорейшее восстановление пострадавшей территории", - процитировали в пресс-службе губернатора края Александра Усса.

В феврале министерство экологии и рационального природопользования края представило НТЭК требования о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира. Исследования красноярских ученых показали, что зона прямого воздействия на объекты животного мира составила площадь около 14 кв. км. Уничтожены места обитания птиц, кладки и гнезда. Ученые зафиксировали разрушения обитаемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, и других жилищ животных. Под негативное воздействие также попали млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу РФ. В случае отказа ведомство планировало подать иск в суд.