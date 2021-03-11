На пищеблоке в школе в Красноярске обнаружили нарушение санитарных норм

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм обнаружили на видео в пищеблоке в школе № 108 в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в управлении образовании Красноярска.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, в котором женщина спрашивает у работников столовой, почему отходы выставлены на раздаточный стол. Она спрашивает у работников столовой, почему детей, занимающихся во вторую смену, хотят накормить отходами. В социальных сетях сообщают, что видеоролик сняла и выложила учительница этой школы.

"На видео есть нарушения санитарных правил. На записи видно, что омлеты составлялись один на другой. По словам специалистов центра питания, это нарушение санитарно-эпидемиологического режима, так как есть контакт готовых блюд с посудой. Также есть нарушения в части поточности технологического процесса. То есть чистая посуда стоит на одном столе с использованной", - сообщил представитель управления, добавив, что на видео зафиксирована школа № 108 Красноярска.

По словам представителя управления, по данному факту проводится проверка муниципального центра питания. Между тем, по данным источника ТАСС в администрации муниципалитета, организатором питания в школе выступало ООО "Развитие". Эта же организация выступала и организатором питания в школах Красноярска, где произошли массовые отравления детей.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. Сейчас в больнице находятся 24 ребенка. Ранее были возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Халатность" УК РФ. Прокуратура начала проверку также действий сотрудников муниципального центра питания, который должен был контролировать качество питания.

По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.