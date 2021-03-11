Одобрение Главгосэкспертизы на проект синхротрона "СКИФ" рассчитывают получить в августе

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") согласно плану должен получить положительное заключение Главгосэкспертизы в августе текущего года. Однако начать работы на стройплощадке планируется еще до этого, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

"В соответствии с графиком получение положительного заключения Главгосэкспертизы на ту проектно-сметную документацию, которая разработана, намечено на август этого года. Сама проектно-сметная документация разработана, сейчас проходит рассмотрение у заказчика и в ближайшее время будет направлена в Главгосэкспертизу. Цель состоит в том, чтобы начать работы на стройплощадке еще до получения заключения Главгосэкспертизы, ну а после того, как оно будет получено, развернутся масштабные работы", - сказал Васильев.

По его словам, вместе с этим прорабатываются вопросы определения генподрядчика данных работ и вопросы технологического присоединения и проектной организации строительства. Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров ранее отмечал, что строительство при этом должно быть начато не позднее октября. В свою очередь глава СО РАН Валентин Пармон накануне сообщил, что проект должен получить заключение Главгосэкспертизы в ускоренном темпе для соблюдения сроков его реализации.

Проект ЦКП "СКИФ" создается по национальному проекту "Наука" с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как "Академгородок 2.0".

ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 г., что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 г. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд руб.