В Новосибирске в результате падения с балкона глыбы льда погибла женщина

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту падения с козырька балкона на 68-летнюю женщину глыбы льда, от чего она погибла, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области по факту смерти 68-летней женщины в результате падения на нее снежной массы и льда с козырька балкона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщила она.

Снежная глыба упала с козырька балкона в Первомайском районе. Женщина с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу, там она умерла. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что городские власти разбираются в ситуации.

"По предварительной информации, глыба упала с одного из балконов. Мы сейчас разбираемся, я дал соответствующее поручение. В первую очередь администрации Первомайского района разобраться в этом случае, департаменту чрезвычайных ситуаций", - сказал Локоть.