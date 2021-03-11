Прокурор требует ужесточить обвинение подсудимому по делу об убийстве студентки в Кемерове

КЕМЕРОВО, 11 марта. /ТАСС/. Гособвинение заявило ходатайство суду о возвращении прокурору уголовного дела об убийстве 23-летней кемеровской студентки Веры Пехтелевой, которую в течение нескольких часов в январе 2020 года избивал в квартире бывший молодой человек, а полицейские не отреагировали на вызовы от соседей. По мнению прокурора, обвинение следует переквалифицировать на убийство, совершенное с особой жестокостью.

"Учитывая выводы [судебно-медицинского] эксперта, в общей сложности потерпевшей было нанесено не менее 56 ударов, в связи с чем усматривается наличие в действиях [обвиняемого] Канюса признаков преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью"). <...> Полагаю возможным вернуть уголовное дело Канюса прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом", - сказал гособвинитель на заседании Ленинского районного суда в четверг.

Уголовное дело обвиняемого в убийстве 23-летнего Владислава Канюса рассматривается в суде с ноября 2020 года. В ходе судебного следствия уже были допрошены свидетели и оглашены результаты судебно-медицинской экспертизы убитой, которые свидетельствуют о том, что обвиняемый в течение нескольких часов жестоко избивал девушку, душил, она неоднократно теряла сознание. Суд принял решение рассмотреть данное ходатайство в завершении судебного следствия, после допроса самого обвиняемого. Давать показания он будет 17 марта.

Убийство 23-летней студентки произошло в Кемерове в январе 2020 года, но получило широкую огласку только в конце февраля текущего года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования дела и предъявленным обвинением, потребовав его ужесточения.

По данным правоохранительных органов, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажного дома в Кемерове с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир происходит драка и громко кричит о помощи женщина. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. В результате, как полагает гособвинение, потерпевшую убил 23-летний бывший сожитель, на которого было заведено уголовное дело.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении двух полицейских - Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, которые дежурили в районном отделе полиции в ночь убийства. Изначально им было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), но на первом заседании в конце февраля суд принял решение о возвращении дела прокурору для переквалификации обвинения по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").