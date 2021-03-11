Участки в двух крупных районах Новосибирска могут быть подтоплены при паводке

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Участки в пойме Оби в двух крупных районах Новосибирска - Первомайском и Советском - имеют риск подтопления этой весной, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как сообщал ранее председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибирском федеральном округе (СФО) Виктор Орлов, Новосибирская область вошла в число шести регионов Сибири, где наблюдается наибольшая вероятность подтопления.

"У нас есть четкое представление о территориях, которые находятся в зоне риска. Прежде всего, это дачные участки Советского, Первомайского районов. На дачах зачастую сегодня люди и проживают. Эти территории взяты под особый контроль", - сказал мэр, добавив, что в зоне риска около шести садово-дачных товариществ (СНТ).

Мэр добавил, что на данных территориях установлены громкоговорители для оповещения населения. Власти подготовили лодки, помпы, а также специальные отряды водолазов для спасения людей в случае паводка.

Ранее полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал о том, что более 700 населенных пунктов Сибири с населением более 180 тыс. человек могут попасть в зону риска из-за паводков весной 2021 года. Он отметил, что почва этой зимой промерзла сильнее нормы. По оценке Росгидромета, основной причиной половодья могут стать обильные осадки в осенне-зимний период.