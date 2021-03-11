В Новосибирске создали питомник для озеленения города

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Первый муниципальный питомник для озеленения города, место размещения которого несколько раз переносилось, открыли в Новосибирске. Для выращивания саженцев деревьев и кустарников городу передан участок областной земли в 65 га, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В Новосибирске, третьем по численности населения городе России, из-за точечной застройки уже долгое время существует проблема нехватки зеленых зон. По словам Терешковой, существовавший ранее питомник для озеленения был продан, а выделенный впоследствии участок в новосибирском Академгородке городские власти вынуждены были отдать под реализацию программы развития научного центра "Академгородок 2.0", после чего долгое время не могли найти подходящее место.

"Только в этом году нам была выделена новая территория. Это 65 га. <…> Наши специалисты уже начали высадки делать для того, чтобы через два-три года у нас появился материал для работы в парках и скверах", - рассказала вице-мэр.

Как сообщили ТАСС в мэрии Новосибирска, в этом году власти планируют приступить к строительству питомника. Параллельно со строительством начнутся работы по закладке саженцев декоративных деревьев и кустарников. Планируется, что на территории питомника будут выращивать липу, современные сорта и гибриды тополя, хвойные растения (ель, лиственницу, сосну сибирскую), а также декоративные кустарники, такие как боярышник, рябинник, курильский чай, ивы - всего около 50 видов.

В мэрии отметили, что часть ассортимента будет сформирована из коллекций Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (например, уже испытанные сорта сирени, новые сорта тополя). Кроме того, специалисты ботанического сада СО РАН будут привлекать для научно-методического сопровождения деятельности питомника и консультаций.