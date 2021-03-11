В Красноярском крае приостановили реализацию почти 100 т овощей после отравлений детей

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Реализация более 96 т овощей приостановлена в Красноярске после массовых отравлений салатами в школах города. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Халатность" УК РФ.

"Управлением Роспотребнадзора в ходе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки заболевания иерсиниозной инфекцией среди организованного детского населения Советского и Октябрьского районов в городе Красноярске прекращено дальнейшее распространение данного заболевания <...>. Управлением приостановлена реализация овощной продукции общим весом более 96 т", - сообщили в управлении.

Ранее управление сообщало, что питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.