В Туве возбудили уголовные дела из-за снятия 168 детей с очереди в детские сады

ТАСС, 11 марта. Следователи возбудили три уголовных дела из-за того, что неустановленные чиновники сняли с учета 168 детей, нуждающихся в местах в детских садах, зачислив их в фактически не функционирующие ясельные корпуса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Туве.

В трех муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография" шло строительство 12 ясельных корпусов на 355 мест. При этом в эксплуатацию было введено только пять корпусов.

"Возбуждены три уголовных дела в связи с наличием в действиях неустановленных должностных лиц органов управления образованием города Кызыла, Кызылского и Эрзинского районов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") <...>. Как показали материалы проверок, должностные лица департамента и управлений по образованию вышеуказанных муниципалитетов при комплектовании ясельных групп в нарушение установленного порядка распределили и зачислили детей в семь незавершенных строительством и не функционирующих ясельных групп и необоснованно исключили из учета 168 нуждающихся в получении мест в дошкольных образовательных учреждениях детей", - сообщили в СК.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепления доказательственной базы.