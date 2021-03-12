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На Байкале из-за потепления осложнилась ледовая обстановка

В МЧС отметили, что по всей акватории озера зафиксированы многочисленные разрывы льда
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Активное таяние льда началось на водоемах Иркутской области, на озере Байкал фиксируют многочисленные разрывы льда. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сезонный процесс разрушения ледового покрова на водоемах Иркутской области вступает в активную фазу из-за повышения среднесуточных температур. <…> Сейчас на Байкале ледовая обстановка осложняется. Она особенно неблагоприятна для любителей прогулок и катания по льду. Многочисленные разрывы льда зафиксированы по всей акватории озера", - говорится в сообщении.

На Байкале наблюдаются промоины, широкие трещины, талая вода на поверхности льда. Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет менее 5 см, а вдоль берега наблюдаются проталины.

Государственные инспекторы по маломерным судам продолжают мониторинг ледовой обстановки в популярных туристических местах. Опасные участки на маршруте выходного дня Ангасолка-Слюдянка обозначены вешками, выставлены информационные знаки.

В Иркутскую область пришли плюсовые температуры. На Байкале подходит к завершению зимний туристический сезон. В ближайшее время будет закрыта крупнейшая в Иркутской области ледовая переправа, связывающая остров Ольхон с материком.

В 2021 году ледовая обстановка на озере осложнялась перепадами температур, сильными ветрами и участившимися землетрясениями, которые приводили к образованию многочисленных трещин и отрыву льдин.

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