В Томске столкнулись восемь автомобилей

ТОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Восемь автомобилей столкнулись на Комсомольском проспекте в Томске, в результате чего пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня около 12:10 на проспекте Комсомольском, 13б, в городе Томске произошло столкновение восьми автомобилей. Движение транспорта на данном участке регулируют сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Столкнулись шесть легковых автомобилей, а также "Газель" и автопогрузчик. На месте ДТП образовалась пробка.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения, по информации Центра медицины катастроф, в ДТП пострадал один человек. Медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. На вызов выезжала одна реанимационная бригада скорой помощи.