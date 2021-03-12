На маршруте Иркутск - Улан-Удэ протестировали электропоезд "Ласточка"

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) провела испытания скоростного электропоезда "Ласточка", который совершил тестовую поездку по маршруту Иркутск - Улан-Удэ. Об этом в пятницу сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

"На Восточно-Сибирской железной дороге прошли испытания ускоренного электропоезда "Ласточка". Они проводились на участке Иркутск - Улан-Удэ. Во время движения специалисты определяли скоростные и габаритные параметры подвижного состава на горно-перевальном участке Большой Луг - Слюдянка, который относится к числу особо грузонапряженных, являясь при этом одним из самых сложных для вождения поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тестовая поездка прошла успешно, однако полные результаты испытаний будут представлены после обработки собранных данных. В службе корпоративных коммуникации ВСЖД ТАСС пояснили, что сроки запуска поезда зависят от результатов испытаний. Курсировать "Ласточка" будет по маршруту Иркутск - Улан-Удэ.

Сейчас по железной дороге эти города связывают обычные поезда, время в пути составляет 7-8 часов.

Пятивагонный электропоезд "Ласточка" может развивать скорость до 160 км/ч и работать на постоянном и переменном токе, отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. В составе предусмотрены вагоны разных классов. Такие поезда уже курсируют на маршрутах Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Петрозаводск, Челябинск - Магнитогорск и других.